حماس: عباس يواصل مسلسل التنازلات

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن تصريح وزير خارجية حكومة فتح الانفصالية الذي أبدى فيه موافقة رئيس السلطة محمود عباس على لقاء نتنياهو دون شروط مسبقة في موسكو مسيء لشعبنا وقضيته.

واعتبر برهوم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، موافقة عباس تفريطاً بالموقف الفلسطيني، وإضعافاً للأوراق التي يمتلكها، علاوةً على الاستمرار في مسلسل التنازلات المجانية على حساب الحقوق الوطنية، والذي أوصلنا إلى ما نحن فيه.

ونوه إلى أنه كان من الأجدر بالسلطة التراجع عن مسار التفرد والإقصاء، والبحث عن سبل تعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام من خلال الدعوة للإطار الفلسطيني للانعقاد بشكل عاجل لتدارس تداعيات الموقف وسبل مواجهة المخاطر والتحديات التي تُحدق بالوطن والحقوق والمقدسات، والعمل على إصلاح منظمة التحرير وتفعيلها، والكف عن القرارات والسياسات خارج الإجماع الوطني الفلسطيني.