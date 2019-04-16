مقتل مواطن أصيب أثناء مهمة للشرطة في قلقيلية

اعلن الاطباء في المستشفى الاستشاري برام الله، اليوم الثلاثاء، عن مقتل المواطن الذي اصيب امس في مهمة لضبط مواد يشتبه انها مخدرة ببلدة سنيريا شرقي قلقيلية.
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14:04 - 09 ابريل 2019
اعلن الاطباء في المستشفى الاستشاري برام الله، اليوم الثلاثاء، عن مقتل المواطن الذي اصيب امس في مهمة لضبط مواد يشتبه انها مخدرة ببلدة سنيريا شرقي قلقيلية.