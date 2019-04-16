مقتل مواطن أصيب أثناء مهمة للشرطة في قلقيلية

اعلن الاطباء في المستشفى الاستشاري برام الله، اليوم الثلاثاء، عن مقتل المواطن الذي اصيب امس في مهمة لضبط مواد يشتبه انها مخدرة ببلدة سنيريا شرقي قلقيلية.

و قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه واثناء مهمة لمكافحة المخدرات للبحث عن مواد مخدرة في احد منازل البلدة وباسناد من مركز شرطة كفر ثلث حاول احد الاشخاص المشتبه بحيازته و ترويجه لمواد مخدراة الاستيلاء على سلاح احد ضباط الشرطة فاُطلقت عدة اعيرة نارية وتبين اصابته ونقل للمشفى لتلقي العلاج وقد اعلن الاطباء ظهر اليوم عن وفاته .

واضاف ارزيقات بان القوة واثناء عملية التفتيش ضبطت مواد يشتبه بانها مخدرة، مؤكدا ان التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على ملابسات الحادثة.