نجم يوفنتوس يُبعد شبهة الحظ عن هدف صلاح في تشيلسي

رغم مرور أيام عدة على هدف صلاح في تشيلسي إلا أن نجوم كرة القدم لا زالوا يتحدثون عن جمال وروعة الهدف الذي منح ليفربول أفضلية في اكمال المباراة بكل راحة وطمأنينة.

نجم يوفنتوس السابق أليساندرو ديل بييرو، أشاد بـ هدف صلاح في تشيلسي والذي جاء عن طريق صاروخية جميلة من النجم بو صلاح.

وقال ديل بييرو، في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو "إنه هدف لا يصدق، الكرة ارتدت قليلًا ووصلت له في المكان المثالي".

وأضاف "الحظ ليس له صلة بهذا، فعندما تهز الشباك بهذه الطريقة – هدف صلاح في تشيلسي -، فأنت غير محظوظ"

وسجل صلاح، الهدف الثاني في المباراة، عندما استقبل الكرة في الناحية اليمنى، قبل أن يتقدم بها قليلًا ويسددها بقدمه اليسرى، لتعانق الزاوية العليا اليمنى لمرمى حارس تشيلسي، كيبا أريزابالاجا.