وفدان أوروبيان يغادران غزة

غادر وفدين أوروبيين مساء اليوم الثلاثاء، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع وقد وصلا في وقت سابق اليوم.

وأوضح المكتب الإعلامي للمعبر مساء اليوم الثلاثاء، أن وفد الاتحاد الأوروبي لإدارة المشاريع الإنسانية ونائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط والوفد المرافق له غادروا معبر ايرز شمال القطاع.

يُشار إلى أن مواطني قطاع غزة ينتظرون على أحر من الجمر تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تمت بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية وأممية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران قال أمس: "هناك بعض الخطوات في تفاهمات التهدئة مع الاحتلال بدأت تنفذ على أرض الواقع، بينما هناك خطوات أخرى كـ المنحة القطرية وغيرها من المشاريع مرتبط تنفيذها بالدول المانحة".