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برشلونة تتعهد بتقديم 100 ألف يورو لبلدية بيت لحم وتوقع عدة اتفاقيات

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 14:45 - 16 ابريل 2019
بلدية برشلونة تتعهد بتقديم 100 الف يورو لبلدية بيت لحم بلدية برشلونة تتعهد بتقديم 100 الف يورو لبلدية بيت لحم
بنك فلسطين
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وقعت بلدية مدينة برشلونة في اسبانيا اتفاقاً مع وفد من بلدية مدينة بيت لحم في فلسطين تعهدت من خلاله بتقديم دعم مالي لمشروع في مجال البنية التحتية بقيمة (100) ألف يورو، كخطوة أولى من سلسلة خطوات التعاون بين المدينين لعام 2019.

ووفقاً لبلدية بيت لحم فإن الاتفاق شمل أيضاً أن هذا العام سيتضمن التعاون في المجالات التقنية والرياضية والموسيقية والسياحية، بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تقديم الدعم لبلدية بيت لحم وسلطة المياه والمجاري بمشاريع بمقدار مالي أكبر لعام (2020)، لتعزيز العلاقة بين المدينتين.

وقد ترأس وفد بلدية بيت لحم نائب رئيس البلدية حنا حنانيا وعضو المجلس البلدي أ. قاسم كنعان ورئيس قسم المشاريع المهندس زياد السايح ومدير سلطة المياه والمجاري المهندس أكرم نصّار.

وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع نوّاب وأعضاء مجلس بلدية برشلونة المسؤولين عن قطاع التطوير الحضري والمشاريع، البنية التحتية، معالجة المياه العادمة، السياحة وقطاعها الخاص، وجمع وتدوير النفايات.

وأجرى الوفد عدة زيارات ميدانية لمواقع مشاريع ريادية نفذتها بلدية برشلونة متعلقة بالقطاعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ذلك، قام الوفد بالاجتماع مع مسؤولي المدن التعليمية، ولبى الوفد دعوة رئيس وأعضاء البيت الفلسطيني في كاتالونيا لزيارة البيت.

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