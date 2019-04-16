برشلونة تتعهد بتقديم 100 ألف يورو لبلدية بيت لحم وتوقع عدة اتفاقيات

وقعت بلدية مدينة برشلونة في اسبانيا اتفاقاً مع وفد من بلدية مدينة بيت لحم في فلسطين تعهدت من خلاله بتقديم دعم مالي لمشروع في مجال البنية التحتية بقيمة (100) ألف يورو، كخطوة أولى من سلسلة خطوات التعاون بين المدينين لعام 2019.

ووفقاً لبلدية بيت لحم فإن الاتفاق شمل أيضاً أن هذا العام سيتضمن التعاون في المجالات التقنية والرياضية والموسيقية والسياحية، بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تقديم الدعم لبلدية بيت لحم وسلطة المياه والمجاري بمشاريع بمقدار مالي أكبر لعام (2020)، لتعزيز العلاقة بين المدينتين.

وقد ترأس وفد بلدية بيت لحم نائب رئيس البلدية حنا حنانيا وعضو المجلس البلدي أ. قاسم كنعان ورئيس قسم المشاريع المهندس زياد السايح ومدير سلطة المياه والمجاري المهندس أكرم نصّار.

وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع نوّاب وأعضاء مجلس بلدية برشلونة المسؤولين عن قطاع التطوير الحضري والمشاريع، البنية التحتية، معالجة المياه العادمة، السياحة وقطاعها الخاص، وجمع وتدوير النفايات.

وأجرى الوفد عدة زيارات ميدانية لمواقع مشاريع ريادية نفذتها بلدية برشلونة متعلقة بالقطاعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ذلك، قام الوفد بالاجتماع مع مسؤولي المدن التعليمية، ولبى الوفد دعوة رئيس وأعضاء البيت الفلسطيني في كاتالونيا لزيارة البيت.