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الأحرار: استعداد عباس للتفاوض مع أي حكومة اسرائيلية إمعان متاجرة في القضية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:37 - 16 ابريل 2019
رئيس السلطة محمود عباس رئيس السلطة محمود عباس
بنك فلسطين
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قال حركة الاحرار الفلسطينية "إن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على المفاوضات العبثية التي استغلها الاحتلال لنهب وسرقة المزيد من الأرض يعكس الأزمة الحقيقية لديه في ظل فشله وفشل مشروعه السياسي والانحدار الوطني".

وأضافت حركة الأحرار في تصريحٍ خاص لـ"فلسطين اليوم": السلطة أصبحت بكل مكوناتها تبحث عن كسب رضا الاحتلال وقياداته التي لا تريد سلاما بل ولا تريد وجودا للفلسطيني أيا كان على أرض فلسطين.

ودعت حركة الأحرار رئيس السلطة للتوجه الفوري للتوحد مع شعبهم وفصائلهم لمواجهة إجرام الاحتلال والمؤامرات التصفوية والعمل على وقف التنسيق الأمني ورفع الإجراءات الانتقامية عن غزة لتعزيز صمود أهلها.

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