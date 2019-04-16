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الأشغال الشاقة 7.5 سنوات و5 سنوات لمدانين بتهمة الشروع بالقتل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:14 - 16 ابريل 2019
محكمة تركية محكمة تركية
بنك فلسطين
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أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي محمد أبو رحمة واستنادا إلى البيانات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم ( ه. أ) والمتهم (ي. أ) بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (70/2) و( 326)  من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف السنة.

وأصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم ( إ، أ) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وذلك عن تهمة التدخل بالشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمادة (80/ج) بدلالة المادة ( 326) و( 70) و( 76) من قانون العقوبات لسنة ( 1960).

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