معروف: تسديد رسوم الخدمات الحكومية من المستحقات قريبًا



أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، عن جملة من القرارات لتسديد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية من المستحقات المالية لموظفي غزة.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف، إن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ قريبًا لحين الانتهاء من حوسبة وربط كافة الجهات والخدمات، حتى تكون العملية محوسبة بالكامل تسهيلاً وتخفيفاً على الموظفين.

وأكد معروف أن القرارات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين بما فيهم موظفي القطاع العام، وستشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وفق التالي:

1- وزارة الداخلية والأمن الوطني الشق المدني: معاملات الأحوال المدنية، معاملات تصديق الجوازات، شهادات حسن السير والسلوك، شهادات تصدر لمن يهمه الأمر (حالة المواطن داخل/خارج البلد).

2- وزارة الداخلية والأمن الوطني الشق العسكري: مخالفات المرور، رسوم خدمات صحية، شهادات حسن سير وسلوك.

3- وزارة التربية والتعليم العالي: رسوم الدراسة، رسوم امتحانات –شامل، رسوم تصديق شهادات.

4- المجلس الأعلى للقضاء النظامي: رسوم دوائر ومحاكم عدلية، رسوم غرامات محاكم.

5- المجلس الأعلى للقضاء الشرعي: رسوم عقد زواج، رسوم معاملات طلاق، معاملات حجة العزوبية.

6- وزارة العدل: رسوم تصديقات، شهادات عدم محكومية، رسوم دوائر عدلية.

7- سلطة الأراضي: معاملة مساحة، معاملات تسجيل أراضي/ طابو، مستخرج قيد

8- وزارة الشؤون الخارجية: معاملات التصديقات.

9- وزارة النقل والمواصلات: معاملات رخصة قيادة، معاملات ترخيص المركبات الملاكي.

10- النيابة العامة: معاملات قضايا، غرامات ومحاكم.

11- الحكم المحلي: ترخيص بناء

12- وزارة الصحة: معاملات صحية، مزاولة مهنة.