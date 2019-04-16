هنية :ما جرى الليلة من اتفاق مع الاسرى سيكون له ظلال إيجابية بشأن تفاهمات التهدئة مع غزة

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء، ان الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من كسر إرادة الاسرى في معركة الكرامة الثانية ، معتبراً ان ما جرى الليلة من اتفاق مع الاسرى سيكون له ظلال إيجابية بشأن تفاهمات غزة .

وبين هنية خلال مشاركته في جلسة خاصة للمجلس التشريعي عشية يوم الأسير ان الجهود التي كانت تُبذل من تهدئة مع غزة كادت ان تنهار بسبب الأوضاع في السجون ، مشدداً على ان قضية الاسرى كانت ضمن الملفات التي ناقشناها في التفاهمات الأخيرة, وكانت مسنودة من المقاومة في الميدان.

واعلن هنية انه لن يستلم راتبه ال40% تضامناً مع أهالي الاسرى المقطوعة رواتبهم بل سيتم توزيع الرواتب على عدد من أهالي الاسرى ، موضحاً انهم جاهزون للشروع بتنفيذ ما جاء في وثيقة الاسرى لتحقيق المصالحة .

وشدد هنية على ان ما تحقق بالأمس انتصار مشرف للأسرى لأنه ولأول مرة يكون هناك هاتف عمومي داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967 ، ونحن امام محطة مهمة في قضية الاسرى.

وقال هنية لايمكن التوصل الى تفاهمات مسبقة اذا لم يتم حل قضية الاسرى داخل السجون ، وغزة لم تفكر بنفسها انما كانت قضيتي الاسرى والاقصى بما فيها باب الرحمة على الطاولة وتم تحقيق الانتصار .

وأشار الى انه تم ارسال رسالة الى الاحتلال عبر مصر لإلزامه بتوفير حياة كريمة للأسرى وهو ما تحقق في انتصار الكرامة ، موضحاً الى انه تم فتح قناة اتصال مباشرة بين قادة الحركة الاسيرة وميلادينوف من اجل متابعة قضيتهم .

واعتبر ان أي قرار يتخذه قادة الحركة الاسيرة نحن ملتزمون بها ونعمل من اجله ، مجدداً عهده بأن المقاومة ستضع صفقة وفاء احرار ثانية لتحرير الاسرى من سجون الاحتلال.