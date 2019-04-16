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وزارة الصحة تشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطنة معمر التي توفيت اثناء الولادة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:50 - 16 ابريل 2019
طبيب وزارة الصحة طبيب وزارة الصحة
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ظروف وفاة المواطنة ايمان معمر أثناء الولادة في المستشفى الإماراتي بمدينة رفح يوم أمس.

وقدمت وزارة الصحة التعازي و المواساة من ال معمر الكرام بوفاة السيدة ايمان معمر .

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