وزارة الصحة تشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطنة معمر التي توفيت اثناء الولادة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ظروف وفاة المواطنة ايمان معمر أثناء الولادة في المستشفى الإماراتي بمدينة رفح يوم أمس.

وقدمت وزارة الصحة التعازي و المواساة من ال معمر الكرام بوفاة السيدة ايمان معمر .