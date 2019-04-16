وزارة الصحة تشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطنة معمر التي توفيت اثناء الولادة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ظروف وفاة المواطنة ايمان معمر أثناء الولادة في المستشفى الإماراتي بمدينة رفح يوم أمس.
وقدمت وزارة الصحة التعازي و المواساة من ال معمر الكرام بوفاة السيدة ايمان معمر .
23:14 - 04 ابريل 2019
15:49 - 09 ابريل 2019
23:59 - 08 ابريل 2019
18:11 - 11 ابريل 2019
20:26 - 04 ابريل 2019
17:05 - 05 ابريل 2019
18:25 - 06 ابريل 2019
21:33 - 12 ابريل 2019
16:42 - 02 ابريل 2019
12:15 - 07 ابريل 2019
09:54 - 04 ابريل 2019
00:05 - 12 ابريل 2019
20:23 - 15 ابريل 2019
19:02 - 13 ابريل 2019
11:08 - 08 ابريل 2019
20:30 - 10 ابريل 2019
16:08 - 04 ابريل 2019
15:36 - 07 ابريل 2019
15:54 - 04 ابريل 2019
20:30 - 12 ابريل 2019
13:12 - 10 ابريل 2019
11:20 - 13 ابريل 2019
20:32 - 02 ابريل 2019
13:34 - 08 ابريل 2019
17:55 - 14 ابريل 2019
12:46 - 15 ابريل 2019
20:32 - 06 ابريل 2019
15:59 - 02 ابريل 2019
18:54 - 12 ابريل 2019
12:02 - 15 ابريل 2019
14:08 - 09 ابريل 2019
16:33 - 07 ابريل 2019
19:28 - 04 ابريل 2019
10:25 - 04 ابريل 2019
14:13 - 15 ابريل 2019
16:59 - 14 ابريل 2019
14:36 - 11 ابريل 2019
14:08 - 06 ابريل 2019
11:51 - 09 ابريل 2019
10:50 - 07 ابريل 2019
16:00 - 07 ابريل 2019
11:07 - 15 ابريل 2019
18:33 - 11 ابريل 2019
14:04 - 09 ابريل 2019
16:02 - 07 ابريل 2019