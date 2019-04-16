انتصار "الكرامة" يثير أزمة بين إدارة السجون والشاباك ومكتب نتنياهو

قال مراسل موقع والاه نيوز "الإسرائيلي" آفي سخاروف"، أن اتفاق الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" مع إدارة السجون لوقف الإضراب تعتبر إدارة السجون انتصار للأسرى.

وحسب المراسل، فإن الاتفاق الذي تم بوساطة جهات مصرية كشف صباح اليوم عن واقع جديد داخل السجون فقد أدرك ضباط إدارة السجون، أن نتائج الاتفاق أظهرت بأن يد الأسرى هي العليا وأن سبل التواصل بين الأسرى وضباط إدارة السجون قد تغير.

وقال ضباط إدارة السجون بأنهم يعرفون جيدا كي يتصرفون مع الاضرابات عن الطعام من قبل الأسرى، وحمل ضباط إدارة السجون بخروج الأسرى يدهم العليا من هذا الاتفاق ضباط الشاباك ومسؤولين من مكتب نتنياهو.

والقرار الذي تم التوصل له ينص علي وضع تلفونات عامة تكون تحت المراقبة حيث لأول مره تسمح إدارة السجون للأسرى الفلسطينيين الحصول علي تسهيلات للاتصال الخارجي بين الأسرى والخارج بشكل قانوني ومنظم.

ووفقاً للمراسل، فمنذ ما يزيد علي 20 عاماً طالب الأـسرى وضع تلك الهواتف، حتى أن الأمر كان ضمن اتفاق اوسلو وخلال مناقشات امنية أخرى، ولكن اليوم وخلافا لرأي ضباط مصلحة السجون لوضع الهواتف وافقت "إسرائيل" على مطالب الأسرى.