مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، حملات الدهم في أرجاء متفرقة من الضفة، واعتقلت 8 مواطنين، وزعمت العثور على سلاح من نوع "كارلو".

وحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عادل صباح (25 عاماً) من منزله في قرية عوريف جنوب نابلس، فيما جرى دهم منزل الأسير ثائر عامر وتفتيشه في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

واعتقل الاحتلال الأسير المحرر محمد فتح الله دحدول من منزله في مدينة سلفيت، كما تم اقتحام بلدة الزاوية غرب سلفيت، ودهم منزل الأسير محمود محمد رداد.

وداهم جنود الاحتلال منزلاً وفتشوه في بلدة نعلين غرب رام الله، فيما اعتقل الشاب هلال ممدوح عطا من منزله في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، والفتى راغب محمد التميمي (16 عاماً) من منزله في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وفي محافظة الخليل اعتقل الاحتلال الشاب يوسف أحمد العكل من منزله في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، وداهم عدة منازل تعود لأسرى محررين وعبثت بمحتوياتها في منطقة رقعة داخل مدينة يطا جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من منازلهم داخل قرية العيساوية في القدس.