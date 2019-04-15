شركة إسرائيلية تقرر إرسال مسبار آخر إلى القمر

تعتزم شركة "SpaceIL" الإسرائيلية تصنيع مسبار آخر، "بيريشيت-2"، لإرساله إلى القمر، وذلك بعد تحطم مسبارها الأول أثناء محاولته الهبوط على سطح القمر.

وصرح رئيس الشركة، موريس كان، في حديث أدلى به للقناة الـ 12 التلفزيونية الإسرائيلية قائلا: "أتلقى تأييدا غير مسبوق من أنحاء العالم كله. لذلك قررت الإعلان عن انطلاق مشروع قمري جديد، وآمل بأن يتوج بالنجاح".

وأضاف قائلا: "لن نطلب دعما حكوميا. أما فريق المهندسين في (SpaceIL)، فسيجتمع قريبا للبدء في وضع برنامج جديد".

يذكر أن مسبار "بيريشيت" التابع للشركة تحطم، مساء 11 أبريل الجاري، أثناء هبوطه على سطح القمر. واستغرقت عملية الهبوط 21 دقيقة، ثم انقطع الاتصال بالمسبار.



