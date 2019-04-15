واشنطن بوست: "صفقة القرن" لن تشمل اقامة دولة فلسطينية

قال تقرير نشرته صحفية "واشنطن بوست"، الإثنين، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم "صفقة القرن"، لا تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الصحيفة الأمريكية كشفت، اليوم الإثنين، النقاب عن أن خطة التسوية الأمريكية المنتظر أن تطرحها إدارة ترمب قريبا، والمعروفة بتسميتها الإعلامية "صفقة القرن"، "لا تعتمد حل الدولتين كأساس لها"، على عكس جولات المفاوضات التي دارت على مدار الأعوام العشرين الماضية.

الصحيفة الأمريكية نقلت عن مصادر قالت إنهم اطلعوا على أجزاء من الخطة، قولهم إن هذه الخطة ستشمل طرقًا عملية لتحسين حياة الفلسطينيين الاقتصادية من خلال ضخ استثمارات لهذا الغرض، ولكن ليس دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

الصحيفة أشارت لتفاصيل هذه الخطة التي صاغها غاريد كوشنير، مستشار وصهر ترمب، ما زالت سرية، لكن سيتم الكشف عنها قريبًا.

تفاصيل "صفقة القرن" بقيت طي الكتمان حتى الآن، غير أن أقوالًا أدلى بها كوشنير ومسؤولون أمريكيون آخرون تلمح إلى أنها تلغي مبدأ حل الدولتين كنقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، قال في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، الأسبوع الماضي، إن الخطة الأمريكية ستطرح في "المستقبل القريب جدًا"، ربما في إشارة إلى أنها ستطرح بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ولكن هناك من يقول إن الإدارة الأمريكية ستتروى حتى نهاية شهر رمضان المقبل.