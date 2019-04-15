وفد من وزارة الصحة القطرية يصل غزة

استقبل د. رأفت لبد المدير العام لمستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة وفداً من وزارة الصحة في دولة قطر في إطار استمرار التعاون الطبي والتجهيز لبدء تشغيل المستشفى الأسبوع المقبل بتمويل من " صندوق قطر للتنمية". وضم وفد وزارة الصحة كلاً من د. رأفت سعد استشاري طب التأهيل ود. ضياء الدين سرهيد ود. محمد الحموي ونخبة من الطاقم الطبي في كافة تخصصات التأهيل ونخبة من الطاقم الطبي في كافة تخصصات التأهيل د. ادهم درويش. د. محمد ضيف الله. د. جمال بلال. د. الحبيب بن جايد. د. امال الحجاجي. . أ. ياسر بهاء. أ. زيفجيزيدانا جيجي. م. عصام صلاح. د. محمد فوزي. د. محمد ساجد د. علاء الدين الشيخ حسين وقال د. رأفت لبد والذي رحب بالوفد الشقيق " أن قطاع غزة سيشهد اعلان بدء تشغيل أكبر مستشفى للتأهيل والأطراف الصناعية ، وينتظر افتتاحه الآلاف من الجرحى والمرضى وذوي الهمم العالية بلهفة كبيرة ومتعطشين للخدمات النوعية المتوقع أن يقدمها والتي يفتقر اليها قطاع غزة". وأكد. رأفت لبد أن المستشفى تحمل على كاهلها غاية الاستجابة المثلى لكل مريض أو ذي إعاقة أو جريح من الشباب والأطفال وكل الفئات العمرية ، والأولوية هي لتحسين حياتهم ومستقبلهم واعادة القدرة لهم على الاندماج في المجتمع ليكونوا أشخاص فاعلين. وقدم د. لبد باسم كل جريح وذي إعاقة ومريض من أبناء شعبنا المرابط جزيل الشكر و بالغ العرفان لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الأمير تميم بن حمد وشعب قطر أصحاب أيادي الخير البيضاء والتي أبت إلا أن تقدم هذا العطاء منقطع النظير والذي يأتي دعما لصمود أهل غزة الذين لا حيلة لهم في ظل الحصار الخانق . وتم اصطحاب الوفد القطري بجولة تفقدية داخل أروقة وأقسام المستشفى للوقوف على الجهوزية التامة لبدء التشغيل والانطلاق في العمل برفقة المدير العام د. رأفت لبد والمدير الطبي د. أيمن البدري والمدير الاداري أ. مراد بدر وعدد من رؤساء الأقسام. وأضاف د. لبد أن المشفى يسعى لأن يكون مركز متقدم (Tertiary Center) للتأهيل الطبي والأطراف الصناعية والتعليم والبحث العلمي في قطاع غزة ، بخدمات نوعية تضاهي أحدث المستشفيات العالمية ومؤكداً على أن الكوادر الطبية والفنية والادارية تلقت تدريب على يد نخبة من الأطباء والطواقم الطبية بمعايير وبروتوكولات عالمية. يذكر أن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية أنشيء عام 2016م ، ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسة : ( التأهيل الطبي – السمع والتوازن – الأطراف الصناعية (



