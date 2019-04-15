أسرى ومختصون: الأسرى حققوا انتصاراً كبيراً في "معركة الكرامة 2"

أجمع مراقبون وأسرى محررون على انتصار الأسرى في معركتهم ضد إجراءات مصلحة السجون وتحقيقهم مطالبهم من الإضراب النوعي (معركة الكرامة 2) الذي خاضوه لتسعه أيام ماضية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن مساء اليوم الإثنين الاتفاق الذي وقعه الأسرى مع إدارة السجون، وتضمن الموافقة على معظم مطالبهم التي خاضوا الأضراب لتحقيقيها.

واعتبر الإنجازات التي استطاع الأسرى تحقيقها بأنها غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بموافقة إدارة السجون على تركيب هواتف عمومية ليتمكن الأسرى من التواصل مع ذويهم.

وقال مدير مركز أحرار، لرعاية الأسرى فؤاد الخفش إن نقاط القوة في الاتفاق الاستجابة لمعظم المطالب، وتعليق الأضراب وليس وقفه، وهو ما يعطي الأسرى فرصة لفحص جدية الإدارة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشكل تدريجي.

وأشار الخفش في حديثه لـ "فلسطين اليوم" إن مصلحة السجون منذ البداية متخوفة من الإضراب ولا ترغب في التصعيد، ومع تشبث الأسرى بقرارهم كان الاتجاه لتوقيع مدير إدارة السجون لهذا الاتفاق بالرغم من عدم رضى مدير الأمن الداخلي "أردان".

الأسير المحرر بلال ذياب، والذي خاض عدد من الإضرابات في السجون أشهرها اضربه الفردي ل 76 يوما، قال:" ما حققه الأسرى اليوم يثبت إن الأسرى ما زالوا عنوان المرحلة ولاتزال الحركة الأسيرة تستطيع أن تحقق أيه أنجاز في حال عقدت الإرادة لذلك".

وقال ذياب لـ "فلسطين اليوم": "مقارنة مع عدد أيام الأضراب هذا أنجاز كبير وانتصار للشعب الفلسطيني، ويدل على خوف مصلحة السجون من تحركات الأسرى، فنحن في السابق تعودنا أن يستمر الإضراب لأيام طويلة قبل أن يبدأ الحوار، ونحن كنا نطالب بمطالب بسيطة وليست على هذه الدرجة من الأهمية".

وتابع ذياب:" للمرة الأولى يتم تحقيق مطلب الهاتف بإرادة الأسرى وإصراراهم بعد 50 عاما من تاريخ السجون".

المتابع لشؤون الإسرائيلية والأسرى في السجون، المحرر من 20 عاما من الأسر عصمت منصور يقول إن هذا الإضراب اختلف في شكله ومطالبه وطريقة تنفيذه، وبالتالي كانت نتائجه مرضية جدا للأسرى.

وتابع منصور في حديث لـ "فلسطين اليوم": "الأسرى توصلوا لهذا الاتفاق قبل ثلاثة أيام، ولكنهم استمروا في الإضراب حتى تحقيق المزيد من المطالب، ورغم، كان ما تم التواصل له إنجازا مهما للأسرى".

واعتبر منصور أن هذا الإضراب مهم جدا بشكله وإدارته وارتباطه بخارج السجون، فكما قال، أستطاع الأسرى الاستعاضة عن عدم وجود الدعم الشعبي المناسب خارج السجن بتدخل مباشر من قيادة المقاومة وتهديدها وإدخالها للوسطاء، وهو ما شكل غط على الاحتلال في ذروة حديثهم عن تهدئة وترتيبات جديدة كان الأسرى جزءا منها.

وكل ذلك ساعد الأسرى على فرض مطالبهم وخاصة فيما يتعلق بمطلب الهاتف. وقال منصور:" هذا المطلب ليس بالجديد ففي نهاية العام 1999 كانت إدارة السجون قد وافقت عليه ولكن اندلاع انتفاضة الأقصى وما تبعها أوقف تنفيذه.

وقال منصور إن هذا الاتفاق من شأنه أيقاف هجمة أردان واللجنة التي شكلها، ويفتح على أوضاع تتحسن فيها أوضاع الأسرى الداخلية تدريجيا.