مصادر: تطورات إيجابية بشأن موعد صرف شيكات التنمية الاجتماعية

كشفت مصادر خاصة النقاب عن بدء وزارة التنمية الاجتماعية بالإجراءات الفنية لصرف المخصصات النقدية الخاصة بالأسر الفقيرة في كلٍ من المحافظات الجنوبية والشمالية.

وأوضحت المصادر الخاصة لـ"فلسطين اليوم" أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية باشرت اليوم الثلاثاء بالإجراءات الفنية لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وتعكف على استيراد كشوفات الصرف من المحافظات لتحويلها إلى وزارة المالية لمباشرة صرف المخصصات.

ورجحت المصادر أنْ تصرف المخصصات النقدية للأسر الفقير في كل من المحافظات الجنوبية والشمالية خلال 10 أيام – 15 يوماً.

وتأخرت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله عن دفع الدفعات المالية المستحقة بواقع دفعتين إذ لم تغلق الوزارة الدفعة الأخيرة من عام 2018 التي كانت مفترضة في تاريخ 15/12/2018، والدفعة الأولى من العام 2019 التي كانت مفترضة في تاريخ 15/3/2019 وهو أمرٌ أثر سلباً على العائلات المستفيدة من البرنامج.

وتصل قيمة المساعدات شهريًا إلى 130 مليون شيكل (مساهمة من الاتحاد الاوروبي) موزعة على أكثر من 111 ألف أسرة في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وتتلقى كل أسرة من تلك الأسر مبلغًا يتراوح بين (750-1800) شيكل، كل ثلاثة أشهر.

ويستهدف برنامج التحويلات النقدية الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة وأسرًا تترأسها نساء.