الصحة بغزة تحذر من نفاد الحليب العلاجى للأطفال المرضى

أعلن مدير صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة بغزة د.علاء حلس, عن نفاذ الحليب العلاجى بكافة أنواع من مستشفيات وزارته, الأمر الذى يشكل خطرا حقيقيا على صحة الأطفال المرضى الذين يستفيدون منه منذ الولادة معتبرا انه شريان حياة لهم.

وأكد رئيس قسم الجهاز الهضمى بمستشفى الرنتيسى د. راغب ورش اغا, على أن نفاذ أنواع الحليب العلاجى يؤثر سلبا على صحة أطفالنا المرضى داخل المستشفى , والذين سيعانون من إسهال مزمن و سوء امتصاص و بالتالى انخفاض أوزارنهم مما يضطرهم الى دخول المستشفى لفترات طويلة.

و أوضح أن الأطفال المرضى يعتمدون على حليب الجلاكتومين بشكل أساسى منذ الولادة ومعرضون للخطر كونهم لا يستفيدون إلا من المأكولات الحيوانية كالسمك و اللحوم و الحليب ودون ذلك سيؤثر على صحتهم العامة.

و نوه الى أن هذا الحليب تحديدا لا يتوفر في السوق الخاص و لا تتوفر له بدائل على الاطلاق, علاوة على تكلفته العالية التى تتجاوز المئة دولار.

و أشار الى حليب نيوترموجين الذى يعطى للأطفال الذين يعانون من حساسية للبروتين الموجود في الحليب البقرى حيث يستفيد منه شريحة كبيرة من الأطفال المرضى, موضحا أن البدائل الموجودة ليست بنفس الكفاءة و الجودة, الى جانب نفاذ حليب ايزوميل الذى يحتاجه الأطفال الذين يعانون من سوء امتصاص السكر, وأنواع أخرى من الحليب مفقودة من مستشفيات وزارة الصحة بغزة.

يذكر أنه يتم صرف المعدلات الشهرية من الحليب العلاجى حسب احتياج وعمر الطفل, خاصة وأن هؤلاء الاطفال يعانون من أمراض وراثية مزمنة و بحاجة للحليب العلاجى لاستمرار حياتهم.