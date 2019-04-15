نادي الأسير يكشف تفاصيل الاتفاق بين الأسرى و ادارة معتقلات الاحتلال

نشر نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الاثنين تفاصيل الاتفاق بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال، الذي يقضي بتلبية مجموعة من مطالبهم الحياتية.

و قال نادي الأسير إن من أبرز مطالب الأسرى التي وافق عليها الاحتلال وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة، و تركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، وعليه أعلن الأسرى تعليق خطواتهم النضالية إلى حين تنفيذ بنود الاتفاق.

كما سيُسمح للأسرى استخدام الهاتف العمومي 3 مرات في الأسبوع، وتكون مدة المكالمة 15 دقيقة لكل أسير، و سيبدأ في أقسام الأسيرات، والأشبال والمعتقلات الشمالية

كما تم الاتفاق على نقل الأسيرات من معتقل "الدامون" إلى معتقل آخر، وإعادة الأسرى المرضى في معتقل " عيادة الرملة" إلى القسم القديم الذي تم إخلاؤه بحجة إعادة تأهيله.

و أوضح نادي الأسير بأن الاتفاق يتضمن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإجراءات العقابية التي تم فرضها العام الماضي على الأسر، بالإضافة الى خفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى خلال المواجهة الأخيرة.

كانت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من اجبار إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للتوقيع على اتفاق يُلبي مطالب الأسرى الذين يخوضون معركة الكرامة 2 منذ ثمانية أيام.

وكشف مكتب اعلام الأسرى، بأن قيادة الحركة الأسيرة توصلت إلى اتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لوقف معركة اضراب الكرامة 2 مقابل تحقيق بعض المطالب التي يسعى لتحقيقها الأسرى الأبطال.