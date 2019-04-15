وفد من فتح يزور القاهرة للضغط على حماس

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الاثنين، أن وفد حركة "فتح" سيطلب من المسؤولين المصريين خلال زيارته إلى القاهرة إلزام حركة "حماس" بتنفيذ اتفاق القاهرة 2017 والموافقة على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.

وقال عريقات في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، إن المجلس المركزي سيعقد جلسة "مصيرية" خلال الأسابيع المقبلة بهدف وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي حول تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع "إسرائيل".

وشدد على أن جلسة المركزي تتطلب تحضيراً جيداً ومشاركة من الجميع، مضيفاً انه سيجرى التواصل بشأنها إقليمياً ودوليًاً.

وبشأن الخطة الامريكية للسلام المعروفة بـ "صفقة القرن"، أشار عريقات الى أن الخطة تتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، مضيفاً أنها تهدف إلى تدمير عملية السلام والشرعية الدولية وكل مرجعيات عملية السلام.

وكان عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف أكد صباح اليوم أن وفد "فتح" سيصل اليوم إلى القاهرة؛ من أجل إجراء حوار مع المسؤولين المصريين؛ للبحث في كيفية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.