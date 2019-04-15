لاعب فلسطيني يحصد ثلاث ميداليات في بطولة جنوب افريقيا

تمكن اللاعب الفلسطيني هشام البيوك من الفوز بثلاث ميداليات في بطولة كمال الأجسام عن فئة الفيزيك واللياقة البدنية، أقيمت بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وحصل اللاعب البيوك في البطولة التي نظمها اتحاد المحترفين IFBB Personal League، على ذهبية ماستر فيزيك، وفضية نوفس فيزيك مع الجونير، وبرونزية منز فيزيك مع الشباب.

وعبر سفير فلسطين لدى جنوب افريقيا هاشم الدجاني، عن سعادته بالمستوى الراقي والمميز الذي قدمه اللاعب هشام وحصوله على ثلاث ميداليات في بطولة واحدة.

وأكد أن هذا النجاح يسجل للرياضة الفلسطينية ويساهم في تعزيز ثقة اللاعب الفلسطيني بنفسه لرفع اسم فلسطين عاليا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

بدوره، عبر البيوك عن فرحته بهذا الانجاز، وتمنى أن يكون حافزا للجيل الجديد لتحقيق انجازات في هذا المجال الرياضي.