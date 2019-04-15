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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:08 - 15 ابريل 2019
اجتماع لوزراء الخارجية العرب.JPG اجتماع لوزراء الخارجية العرب.JPG
بنك فلسطين
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من المقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الاحد القادم، اجتماعا طارئا، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية بناءً على طلب من فلسطين.

ووفقاً للأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، فإن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيبحث، آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسيا، وماليا، واعلاميا، خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة والاجراءات المتواصلة ضد الشعب والاقتصاد الفلسطيني.

وقال زكي: "إنه تقرر عقد الاجتماع يوم 21 الجاري بناء على طلب من فلسطين، وإن الرئيس محمود عباس سيشارك في الاجتماع لاطلاع مجلس الجامعة العربية على رؤيته وتقييمه للوضع الخاص بالقضية الفلسطينية".

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