فتاوى رمضانية تعرف على مقدار الصدقة وفدية الصيام و الزكاة

نشر رئيس مجلس الإفتاء في الداخل الفلسطيني فتاوى رمضانية تتعلق بمقدار صدقة الفطر وفدية الصيام ونصاب الزكاة خلال الشهر الكريم للعام 2019.

وأشار الشيخ د. مشهور فواز الشافعي رئيس المجلس الاسلامي في الداخل الفلسطيني إلى أن المجلس اعتمد على تقديم فتاوى رمضانية من خلال المذهب الحنفي في تقدير صدقة الفطر والفدية وسائر الكفارات وهو مقدار نصف صاع من البرغل (1820 غرام ) للفقير الواحد.

وجاءت فتاوى رمضانية فيما يتعلق بمقدار الصدقة و الفدية و الزكاة وفقاً لمجلس الإفتاء في الداخل الفلسطيني على النحو التالي:-

1. صدقة الفطر 13 شيكل

2. الفدية 13 شيكل

3. كفارة اليمين 130 شيكل

4. نصاب زكاة النقود 12700 شيكل

ملاحظات هامة وفقاً للمجلس:

1.تمّ اعتماد مذهب الحنفية في تقدير صدقة الفطر والفدية وسائر الكفارات وهو مقدار نصف صاع من البرغل (1820 غرام ) للفقير الواحد .( انظر : تحقيق اللّباب شرح الكتاب ، أد.سائد بكداش ، ج2 / 369 ).

2.نصاب زكاة النقود هو ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب غير مُصَنّع عيار 24 وهو ما يساوي في هذا اليوم الموافق 14.4.2019 م ( 12700 ش ) .

وبناءً عليه: من كان يملك في رمضان الفائت ( 13000 ش) فأكثر ومعه في رمضان الحاضر ( 12700 ) فأكثر لزمه إخراج ربع العشر (2.5%).

المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني

8 شعبان 1440 ه