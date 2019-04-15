هدف صلاح في تشيلسي يُثير دهشة نجوم مصر

تفاعل عدد من نجوم الكرة المصرية مع هدف صلاح في تشيلسي مساء اليوم الأحد، بالجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسُجل هدف صلاح في تشيلسي عبر تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس كيبا في اللقاء الذي حسمه ليفربول بثنائية دون رد، على ملعب "آنفيلد".

وعلق أحمد شوبير، نجم الأهلي المُعتزل ونائب رئيس اتحاد الكرة المصري، بتغريدة عبر "تويتر": على هدف صلاح في تشيلسي "الرد يكون في الملعب تعلمنا ذلك من كرة القدم.. برافو محمد صلاح".

وأشار شوبير، إلى الهتافات العنصرية التي رددها بعض مشجعي البلوز ضد صلاح، في مقطع فيديو أدانه نادي ليفربول وأيضًا تشيلسي قبل المباراة بأيام.

ووصف خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق، هدف صلاح في تشيلسي بـ"العالمي"، عبر تغريدة مقتضبة.

وكتب إبراهيم سعيد، مدافع إيفرتون الإنجليزي ومنتخب مصر الأسبق، عبر "تويتر": "محمد صلاح أجمل حاجة في الكرة المصرية".

كما سخر عُمر جابر من وصف صلاح بأنه ظاهرة الموسم من المعجبين بعد تسجيل هدف صلاح في تشيلسي، مشيدًا بزميله في المراحل العمرية المختلفة بمنتخبات مصر.