ضبط نحو 17 الف صوص لاحم مقيد قادم من "إسرائيل"

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أن طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة في محافظة بيت لحم ضبطت اليوم الأثنين، نحو (17.200) صوص لاحم مقيد قادم من إسرائيل ممنوع دخوله إلى الأسواق الفلسطينية.

وأوضح البيان أن عملية الضبط جاءت خلال قيام طواقم مديرية الضابطة الجمركية في محافظة بيت لحم بأعمال الدورية الإعتيادية على حواجز التفتيش ومداخل المحافظة، حيث ضبطت الكمية المذكورة داخل سيارة نقل قادمة من إسرائيل، وعلى الفور تم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة للمكان حيث باشرت العمل على فحص وتحري الكمية المذكورة.

وأضاف البيان: "تبين أنه مقيد قادم من إسرائيل، ونظراً لذلك أقرت جهة الاختصاص التحفظ على الكمية كونه ممنوع دخوله إلى الأسواق الفلسطينية، وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول".