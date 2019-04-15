مهجة القدس تطلق جملة فعاليات على شرف يوم الأسير

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الاثنين، عن جملة من الفعاليات بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـسابع عشر من أبريل من كل عام.

وأوضحت مهجة القدس، في بيان صحفي، أن عاماً آخراً يمضي على اسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم مكبلون بسلاسل الفاشية ومغيبون خلف اسوار العنصرية، ويواجهون انتهاكات السجان الاسرائيلي بروح نضالية عالية وتحدي وتصميم على مجابهة إرهاب الاحتلال وادواته القمعية، حتى استرداد حريتهم وكافة حقوقهم المسلوبة..

وأضافت المهجة، أن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، تملا في ظل ظروف هي الاقسى والاصعب في تاريخ الحركة الاسيرة، يواجه خلالها اكثر من 6000 اسير بينهم 47 أسيرة واكثر من 250 طفل قاصر، ابشع الممارسات والانتهاكات من عزل انفرادي وتوقيف اداري ومنع للزيارات ومصادرة للمقتنيات والتعذيب الجسدي والنفسي والتفتيش العاري، فضلاً عن اكثر من 1100 اسير مريض يعانون الإهمال الطبي المتعمد ومحرومون من ابسط حقوقهم التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدولية.

وأشارت المهجة، إلى أن هذه الذكرى تتزامن مع إطلاق الاسرى معركة الكرامة 2، والتي يخوض فيها مئات الاسرى الفلسطينيين اضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار الانتهاكات بحقهم، لاسيما تركيب أجهزة التشويش المسرطنة في كافة السجون، وتصاعد الاقتحامات المتكررة التي تنفذها الوحدات العسكرية المدججة بكل أنواع الأسلحة والاعتداء عليهم واطلاق النار عليهم من مسافة صفر والتي تسببت في جرح العشرات من الاسرى.

ودانت المؤسسة، الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين والتي تعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ومخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والتي تنص على حماية الاسرى ونيل حقوقهم.

وعبرت عن بالغ الخشية من تدهور حالة الاسرى الصحية، وما يترتب عليها من خطورة على حياتهم، ونطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الاسرى الجرحى والمضربين عن الطعام وتقديم العلاج المناسب لهم.

كما طالبت، السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية والحقوقية للعمل على اثارة هذه القضية في المحافل الدولية والضغط لتشكيل لجنة تقصى حقائق تفضح جرائم الاحتلال وتقديم مرتكبيها لمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت كافة الشعوب الحرة والحية الوقوف الى جانب هذه القضية العادلة وتفعيل كافة المبادرات والفعاليات الداعمة والمساندة للأسرى الفلسطينيين، لاسيما امام السفارات الغربية ومقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على سلطات الاحتلال وارغامهم على الاستجابة لمطالب الاسرى المحقة.

وقد أعلنت مؤسسة مهجة القدس عن اطلاق سلسلة فعاليات مساندة للأسرى في المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني ودعماً لمعركة "الكرامة 2" والتي سيتخللها وقفة تضامنية امام الأمم مقر الأمم المتحدة، وندوة في مخيم برج البراجنة، ومعارض للصور في عدد من المخيمات والجامعات، إضافة الى اطلاق حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالأسرى والتوعية بقضيتهم وسبل دعمهم.