قافلة "أميال من الابتسامات" في طريقها إلى غزة

أعلن الدكتور عصام يوسف رئيس قوافل أميال من الابتسامات، اليوم الاثنين، أن قافلة جديدة ستصل قطاع غزة مطلع الشهر المقبل قبيل شهر رمضان، عبر معبر رفح البري، بعد حصولهم على موافقة مصرية.

وقال يوسف في تصريح صحفي، إن غزة في ظل ما تعانيه من حصار إسرائيلي وعقوبات فرضت عليها، تحتاج المزيد من الدعم والمساندة وتقديم الرعاية لها في مختلف المجالات وخاصة الصحي.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود الخيرية الإسلامية والعربية وأحرار العالم من أجل إعداد القافلة الإغاثية والتضامنية.

ودعا يوسف، الجهود الخيرية كافة وما ينضوي تحتها من أفراد ومؤسسات، للمساهمة الفاعلة بالتبرع من أجل توفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل التحذيرات الرسمية من واقع صحي صعب في غزة.