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معاقبة ضابط إسرائيلي ومجنّدات لاستغراقهن في النوم أثناء التدريب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:10 - 15 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الاثنين، أن لجنة تحقيق في الجيش الإسرائيلي قررت فصل ضابط إسرائيلي وحبس مجندات بسبب النوم في منطقة خطيرة خلال مناورات عسكرية شمال إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن الضابط سمح للمجندات بالنوم في منطقة قريبة للمناورات، قبل أن يكتشف ضابط أكبر رتبة، الحدث، ويجد أن نومهن في تلك المنطقة يمثّل خطرًا على حياتهن بسبب إمكانية مرور سيارة مسرعة ما قد يتسبب بإصابتهن دهسًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه جرى فتح تحقيق بالحادثة وتم على إثره اتهام الضابط بعدم المسؤولية والفشل في تقييم المنطقة، ما دفع إلى فصله، وحبس المجندات لمدة سبعة أيام.

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