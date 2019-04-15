ريفلين يبدأ اليوم مشاورات تشكيل حكومة الاحتلال

يبدأ الرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" من خلال لقاءات متتالية سيعقدها مع ممثلي الأحزاب التي نجحت بحصد مقاعد لها في انتخابات الكنيست الـ21.

وستقدم الأحزاب موقفها من تشكيل الحكومة والشخصية التي ترشحها لتترأس الوزراء، حيث من المرجح تكليف بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" بتشكيل الحكومة.

ووفقًا لقناة "ريشت كان" العبرية، فإنه لأول مرة سيتم نقل جلسات ريفلين مع الأحزاب عبر البث المباشر وذلك بعد اتهامات من نتنياهو، لريفلين أنه يسعى لتكليف منافسه بيني غانتس بتشكيل الحكومة.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن ممثلي الأحزاب سيلتقون بريفلين، وفقًا لحجم المقاعد التي حصل عليها كل حزب (أي أن الليكود في البداية، ثم أزرق- أبيض، ثم شاس، يهدوت هتوراة) وباقي الأحزاب. حيث سيمثل الليكود ياريف ليفين، وميري ريغيف، ودافيد بيتان.

ويدور الحديث عن خلافات داخل الليكود بسبب نية نتنياهو تعيين ليفين في منصب وزير القضاء، حيث كان يسعى جلعاد أردان ويوفال شتاينتز للحصول على المنصب. فيما يرغب كل من يؤاف غالانت وآفي ديختر للحصول على حقيبة وزارة الحرب، والتي قد يلجأ نتنياهو للاحتفاظ بها لنفسه، أو أنه قد يضطر من خلال مفاوضة أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، لتسليمه الحقيبة.