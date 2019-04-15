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وفد فتحاوي يصل للقاهرة للبحث في المصالحة وتحديات القضية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:25 - 15 ابريل 2019
وفد من فتح للقاهرة وفد من فتح للقاهرة
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من المقرر، أن يصل وفد فتحاوي للعاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول عدة ملفات أبرزها المصالحة.

وأوضح واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات إذاعية، أن وفد حركة فتح الذي سيتوجه للقاهرة سيناقش عدة ملفات أبرزها كيفية مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

كما سيناقش الوفد مع المصريين وفقاً لأبو يوسف بحث تطبيق ماتم الاتفاق عليه في القاهرة في نوفمبر 2017، لقطع الطريق على "إسرائيل" وأمريكا للحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم.

وأكد أبو يوسف على ضرورة الاستناد إلى ثلاثة ركائز، للوقوف أمام الاحتلال والاستيطان ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية من خلال التحرك العربي والإقليمي، وشبكة أمان مالية، بالإضافة إلى دعم وصمود المواطنين.

 

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