ريفلين يبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية من خلال لقاءات متتالية سيعقدها مع ممثلي الأحزاب التي نجحت بحصد مقاعد لها في انتخابات الكنيست الـ21.

وستقدم الأحزاب موقفها من تشكيل الحكومة والشخصية التي ترشحها لتترأس الوزراء، حيث من المرجح تكليف بنيامين نتنياهو زعيم الليكود بتشكيل الحكومة.

ووفقًا لقناة ريشت كان العبرية، فإنه لأول مرة سيتم نقل جلسات ريفلين مع الأحزاب عبر البث المباشر لتعزيز مبدأ الشفافية. حيث جاءت هذه الخطوة بعد اتهامات من نتنياهو، لريفلين أنه يسعى لتكليف منافسه بيني غانتس بتشكيل الحكومة.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فإن ممثلي الأحزاب سيلتقون بريفلين، وفقًا لحجم المقاعد التي حصل عليها كل حزب (أي أن الليكود في البداية، ثم أزرق- أبيض، ثم شاس، يهدوت هتوراة) وباقي الأحزاب. حيث سيمثل الليكود ياريف ليفين، وميري ريغيف، ودافيد بيتان.

ويدور الحديث عن خلافات داخل الليكود بسبب نية نتنياهو تعيين ليفين في منصب وزير القضاء، حيث كان يسعى جلعاد أردان ويوفال شتاينتز للحصول على المنصب. فيما يرغب كل من يؤاف غالانت وآفي ديختر للحصول على حقيبة وزارة الجيش، والتي قد يلجأ نتنياهو للاحتفاظ بها لنفسه، أو أنه قد يضطر من خلال مفاوضة أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، لتسليمه الحقيبة.

وقال ليبرمان إنه لن يبدي أي مرونة بشأن مطالب حزبه لتطبيق قانون التجنيد الخاص بالمتدينين، وهو القانون الذي تسبب بخلافات في الحكومة السابقة وأدى للتوجه لانتخابات مبكرة بسبب رفض الأحزاب المتدينة له.

فيما قال عوديد فورير الذي سيقود المفاوضات للمشاركة في الائتلاف الحكومي بالنيابة عن حزب ليبرمان، إن المهم هو السياسة الأمنية التي تتبعها إسرائيل، أما تولي حقيبة الجيش فهي مشكلة صغيرة.

وشدد على أن حزبه لن يعود إلى حكومة تقرر التوصل إلى تسوية مع حماس، بل إلى حكومة تسعى إلى تحقيق النصر على الحركة. وفق قوله. مبينًا أن حزبه سيطالب بإثارة قضية الإسرائيليين المحتجزين بيد حماس في كل مرة تطرح فيها قضايا غزة الإنسانية.

وفي السياق، دعا دافيد بيتان، نتنياهو إلى إسناد حقيبة وزارية إلى إيليت شاكيد، على الرغم من عدم دخولها الكنيست بعد فشل حزب اليمين الجديد برئاستها ونفتالي بينيت من تجاوز نسبة الحسم.

وقال بيتان إن شاكيد شخصية محببة في الليكود، وأن ذلك سيجعلها تعود للحزب مجددًا.

فيما قال تساحي هنغبي من الليكود، إن الحكومة المقبلة ستكون شبيهة جدًا بالحكومة المنتهية ولايتها، مرجحًا أن يكون حزب ليبرمان ضمن الائتلاف.

وأعرب عن اعتقاده أن نتنياهو سينجح في تشكيل الحكومة خلال 28 يومًا بعد تكليفه بتشكيلها. مستبعدًا أن يتم تشكيل حكومة وحدة مع تحالف حزب أزرق- أبيض.