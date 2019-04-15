القيادي بالجهاد دار نصر يواصل إضرابه عن الطعام في سجون السلطة

يواصل المعتقل السياسي في سجون أمن السلطة الجريح أحمد محمد دار نصر من سكان رام الله في الضفة المحتلة، إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله منذ 10 أيام.

ويواصل دار نصر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، (56 عاماً) من رام الله، حيث مددت محكمة الصلح في مدينة رام الله توقيفه بعد اعتقاله من قبل جهاز المخابرات في 7 أبريل الماضي.

الجدير بالذكر أن القيادي دار نصر قد تعرض لإصابة برصاص جنود الاحتلال خلال مشاركته في المسيرات الشعبية، في منطقة جبل الريسان المهدد بالمصادرة، في شهر يناير الماضي.

والقيادي دار نصر أحد مبعدي مرج الزهور وأسير محرر قضى في سجون الاحتلال 6 سنوات، ويعتبر من أبرز قيادات الجهاد الإسلامي في منطقة رام الله.

كما تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال أحمد حسن نصر وهو أسير محرر ، حيث أنه يعد من أصحاب الاحتياجات الخاصة.