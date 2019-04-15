قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية عن مقتل رجل أمن وجرح 3 أشخاص آخرين، في إطلاق نار قرب ملهى ليلي شعبي في ملبورن.

وقال مسؤول في الشرطة: «حدث إطلاق النار كما يبدو من سيارة على حشد كان يقف خارج الملهى. إنه عمل مروّع. هذا ملهى مزدحم ومن أضخم ملاهي ملبورن، في أحد الأحياء الأكثر ازدحاماً في المدينة».

وأشارت الشرطة إلى نقل 4 أشخاص إلى مستشفى، هم 3 حراس ورجل كان ينتظر دوره لدخول الملهى. واستدركت أن رجل أمن توفي، فيما لا يزال رجل في حال حرجة.

ورجّحت ناطقة باسم الشرطة ألا يكون إطلاق النار مرتبطاً بالإرهاب، فيما أوردت صحيفة «ذي ايج أوف ملبورن» أن المحققين يعملون على فرضية عصابات أصحاب دراجات نارية.

وتحاول الشرطة أيضاً التحقق ممّا إذا كانت سيارة من طراز «بورشه» سوداء، شوهدت وهي تغادر الحيّ وعُثر عليها محترقة بعد ذلك، على صلة بالحادث.

وأسفرت 4 حوادث منفصلة لإطلاق نار في ملبورن الشهر الماضي، عن مقتل 5 أشخاص. وعمليات القتل الجماعي نادرة في أستراليا، حيث قوانين حمل الأسلحة مشدّدة جداً منذ قتل 35 شخصاً عام 1996 في بورت آرثر.