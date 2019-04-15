إصابة شرطيين ومطلوبين بالرصاص في نابلس

أصيب شرطيان، واثنين من المطلوبين هذه الليلة (الاحد/الاثنين)، اثناء مهمة للشرطة للقبض على عدد من المطلوبين وسط مدينة نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه تم نصب حاجز وسط مدينة نابلس للقبض على عدد من المطلوبين المشتبه بارتكابهما العديد من الجرائم بحق المواطنين، وعند وصول المركبة التي كانا يستقلونها تم توجيه اشارة لهم بالتوقف، فبادر المطلوبان باطلاق النار باتجاه القوة، مما ادى لاصابة اثنين من ضباط الشرطة بإصابات وصفت بالمتوسطة.

وعلى الفور ردت القوة على مصدر إطلاق النار، مما أدى لاصابة اثنين من المطلوبين بإصابات وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة، وتم إلقاء القبض عليهما.

واوضح ارزيقات ان من بين التهم الموجهة للمطلوبين، إطلاق النار على مواطنين ومحلات تجارية، كما ويشتبه بارتكابهما جرائم سرقات كبيرة، مؤكدا أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.