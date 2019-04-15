ماكرون يعلن اليوم عن سلسلة إجراءات على خلفية السترات الصفراء

باريس: من المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، سلسلة أولية من الإجراءات عقب عملية مشاورات وطنية تم إطلاقها على خلفية احتجاجات حركة السترات الصفراء.

وذكر قصر الإليزيه مساء امس الأحد، أن ماكرون سوف يحدد في خطاب إلى الأمة مساء الاثنين “المجالات التي تحتاج إلى أولوية العمل” وكذلك “أول الإجراءات الملموسة” التي افرزها النقاش.

وكان أكثر من 500 ألف شخص قد قدموا اقتراحات سياسية عبر الإنترنت على موقع تم إنشاؤه من أجل النقاش الذي استمر من كانون ثان/يناير حتى آذار/مارس.

وتم عقد أكثر من 10 آلاف اجتماع محلي، وتم فتح 16 ألفا و337 قاعة بلدية لكي يعبر المواطنون عن آرائهم.

وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب وعد يوم الاثنين الماضي باتخاذ إجراء سريع لخفض الضرائب والإنفاق العام استجابة للنقاش، لكن المعارضة اليسارية اتهمته بتفسير النتائج على أساس حزبي.

وتوقعت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” يوم الأحد إمكانية أن تتضمن خطوات ماكرون استعادة ربط المعاشات التقاعدية المنخفضة بالتضخم وتوفير مجموعات ضريبية جديدة منخفضة على الدخل لبعض أولئك الذين يتقاضون الحد الأدنى في الوقت الحالي.

وكانت حركة السترات الصفراء قد عارضت في البداية رفع ضرائب الوقود المخطط لها، لكنها أثارت مطالب واسعة لخفض الضرائب ورفع الأجور وديمقراطية مباشرة بشكل أكبر منذ أن تم إلغاء الزيادات في ضريبة الوقود.

وشهدت الاحتجاجات كل يوم سبت اشتباكات متكررة مع الشرطة في باريس ومدن أخرى، على الرغم من أن أعداد المحتجين -وفقًا لتقديرات الحكومة -انخفضت تدريجيًا من 280 ألفا في بداية الاحتجاجات خلال تشرين ثان/نوفمبر إلى 31 ألفا مطلع هذا الأسبوع.