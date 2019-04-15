مسؤولون أوروبيون: سنواجه صفقة القرن إن لم تتضمن إقامة دولة فلسطينية

دعا رؤساء وزراء ووزراء الخارجية الأوروبيون السابقون، والذين شغل بعضهم أيضًا مناصب عليا في الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد دعمهم لحل الدولتين ضمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل نشر خطة صفقة القرن التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعا المسؤولون السابقون لعدم دعم خطة ترامب إذا لم تحترم مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية و احترام القانون الدولي ومن بين 37 دولة موقعة على الدعوة رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان مارك أروي ، ووزراء الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند وجاك سترو ، وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار غابرييل ، خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي وغيره من رؤساء الدول والوزراء السابقين.

وجاء في نص الرسالة الموجه لقادة دول الاتحاد الاوروبي

" الزملاء الموقورن ، نناشدكم في لحظة حرجة في الشرق الأوسط وأوروبا" كشركاء مع الإدارات الأمريكية السابقة ، شجعت أوروبا حلاً عادلاً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار حل الدولتين ... لسوء الحظ ، تخلت الإدارة الأمريكية الحالية عن السياسة الأمريكية القديمة ونأت بنفسها عن القواعد القانونية الدولية ، وأظهرت لامبالاة مزعجة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية: "علقت الولايات المتحدة أموالًا لصالح الأونروا وبرامج أخرى تعود بالفائدة على الفلسطينيين".

وقال الموقعون "في مواجهة غياب حلم حل الدولتين دون وجود التزام واضح برؤية الدولتين ، أعلنت إدارة ترامب أنها على وشك الانتهاء من تقديم وتقديم خطة صفقة القرن "وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم نشرها ومتى سيتم نشرها ، فمن الأهمية بمكان أن تكون أوروبا في حالة تأهب وتتصرف بشكل استراتيجي".

"نعتقد أنه يجب على أوروبا اعتماد وتبني برنامج يحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي ... ومبادئ الاتحاد الأوروبي لحل النزاع الذي تم التصديق عليه في الماضي فالامر يعكس تفهمنا المشترك بأن السلام الدائم يتطلب إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في حدود عام 1967 مع تبادل للاراضي متفق عليها بالتساوي ، والقدس عاصمة لكلتا الدولتين ، والترتيبات الأمنية التي تلبي مخاوف الجانبين وتحترم السيادة والسيادة على حل متفق عليه وعادل لقضية اللاجئين "

هأرتس