كيف تمنع المتطفلين من إضافتك لأي مجموعة على "واتسآب"

طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" خلال الأيام الماضية تحديثا جديدا، أضاف مجموعة من الميزات والتقنيات الحديثة.

وكان من أبرز تلك الميزات والتقنيات الحديثة، هي إمكانية منع أي مستخدم من إضافة أي شخص إلى مجموعة داخل "واتسآب" من دون رغبة الأخير.

ويمكن تفعيل تلك الميزة بسهولة شديدة لكل مستخدمي "واتسآب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

لتفعيل تلك الميزة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

— افتح تطبيق واتسآب، وانتقل إلى أيقونة الإعدادات، ومنها إلى أيقونة الحسابات، ثم خيار الخصوصية.

— اضغط على خيار "مجموعات".

— ستجد أمامك مجموعة من الخيارات: الأول، سيطلب أولا من أي مستخدم إرسال رسالة دعوة بالموافقة من عدمها قبل إدخاله على أي مجموعة.

أما الخيار الثاني "لا أحد"، الذي سيمنع أي شخص من إضافتك إلى أي مجموعة من دون أن تبعث أنت بنفسك دعوة للدخول إلى تلك المجموعة.

والخيار الثالث "جهات الاتصال"، تسمح لجهات الاتصال الخاصة بك فقط في إضافتك أي أي مجموعة من دون دعوة.

والخيار الرابع "أي شخص"، يمكن أي شخص من إضافتك أي مجموعة من دون دعوة.