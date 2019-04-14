نتنياهو ينقل ملف مفاوضة الأسرى لـ "الشاباك"

ذكر يوسي يهوشع مراسل "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية للقضايا الأمنية والعسكرية، مساء اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي نقل إدارة ملف المفاوضات مع الأسرى الفلسطينيين إلى جهاز الأمن العام "الشاباك"، بدلا من إدارته من قبل مصلحة السجون.

وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن نتنياهو أمر بالتوصل لاتفاق لوضع أجهزة اتصالات عمومية، مقابل وقف إضراب الاسرى ولمنع استخدام الهواتف النقالة.

وأشار إلى أن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان ومصلحة السجون اعترضوا على ذلك، لكن "قرار نتنياهو كان حاسم.