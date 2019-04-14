بالتفاصيل.. المجلس العسكري السوداني يعلن حزمة قرارات جديدة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مساء الأحد، حزمة قرارات هامة، أعلن عنها الناطق باسمه في مؤتمر صحفي، تناول فيه المستجدات السياسية للمرحلة الانتقالية.



وأعلن الناطق باسم "العسكري" السوداني، شمس الدين الكباش، أن هناك ترتيبات مهمة جارية لإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، بالإضافة إلى إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من الخدمة العسكرية.

ومن القرارات أيضا التي أعلنها، إعادة النظر بالنظام العام وتشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطني، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق وكل من تدور حوله شبهات فساد.



وقال إن من القرارات إعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة لدراسته، والتحفظ على عدد من قادة النظام السابق المتورطين في الفساد.

وأعلن كذلك، إطلاق سراح ضباط الشرطة والجيش الذين اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات، والإفراج فورا عن الناشطين ود قلبا ومحمد شريف البوش.

وأكد اتصالات بدأت أمس للمجلس العسكري مع قادة دول أبرزها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا.



وقال: "سنعكف على دراسة الرؤى التي تأتينا من الأحزاب ثم نصدر بها وثيقة.



ومن القرارات الهامة التي كشف عنها، الناطق باسم المجلس العسكري: "إعفاء سفير السودان في واشنطن محمد عطا ضمن مراجعة عمل البعثات بالخارج".



وكذلك "تقرر إعادة هيكلة مفوضية الفساد ومباشرتها لعملها فورا".