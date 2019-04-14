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غير مرتبط في القسائم الشرائية.. رابط خدمة تحديث بيانات الفقراء يتوقف غداً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:23 - 14 ابريل 2019
قسائم شرائية قسائم شرائية
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علنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن التسجيل لتحديث البيانات الأسر الفقيرة عبر الرابط المنشور على صفحة الوزارة سينتهي يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16/4/2019، وأن الرابط غير متعلق في القسائم الشرائية أو مساعدات معينة، وأن الهدف منه تحديث البيانات والمعلومات لدى الوزارة.

وأشارت الوزارة على موقعها أن التسجيل في هذه الخدمة لتحديث بيانات الأسر الفقيرة فقط، وغير مرتبط في القسائم الشرائية أو مساعدات معينة كما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن شروط التسجيل للخدمة أن يكون ذكراً متزوجاً ولا يعمل وغير مستفيد من الشؤون الاجتماعية، وان لا يوكون لديه سجل تجاري، وان تكون الزوجة عاطلة عن العمل ولا تكون مستفيدة من الشؤون الاجتماعية وليس لها سجل تجاري، والأرملة أو المطلقة بنفس الشروط السابقة

وكان وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة د. يوسف إبراهيم اوضحَ أن رابط تحديث بيانات الفقراء على موقع الوزارة لا علاقة له في ملف القسائم الشرائية القطرية وسينتهي التسجيل في الخدمة منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح د. إبراهيم أنَّ مشروع القسائم الشرائية المُقدم من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة لم تتضح تفاصيله بعد، ولازال المشروع في بداياته، مشيراً إلى أنَّ اللجنة القطرية لم تبلغ الوزارة بأي تفاصيل غير المعلنة للجمهور.

 

 

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