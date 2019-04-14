البيت الأبيض ينفي تحريض ترامب ضد إلهان

نفى البيت الأبيض، "تحريض الرئيس الأمريكي على العنف"، ضد النائبة المسلمة في الكونغرس، إلهان عمر من خلال التسجيل المصور الذي نشره ترامب عبر حسابه بموقع تويتر وربط تصريحاتها بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر.



وكانت عمر النائبة عن ولاية مينيسوتا، قالت الشهر الماضي، أمام مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية: إن هذه المنظمة تأسست بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر إقرارا من المسؤولين عنها بأن "بعض الأشخاص ارتكبوا أمرا، ما وأن كل واحد منا، بدأ يفقد القدرة على التمتع بالحريات المدنية".

وأثار التسجيل المصور لترامب، الذي حقق نحو 9 ملايين مشاهدة، موجة انتقادات واسعة، من جانب الديمقراطيين، ورأوا فيه تحريضا، ضد إلهان عمر.



وكتبت الديموقراطية في مجلس الشيوخ، إليزابيت وارن، المرشحة للانتخابات الرئاسية، عبر تويتر: "الرئيس يحض على العنف، ضد عضو ممارس في الكونغرس، ومجموعة كاملة من الأميركيين، على أساس ديانتهم. هذا أمر مقيت وفاضح".



كذلك كتبت النائبة الشابة أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، "حياة إلهان عمر في خطر".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، عبر قناة فوكس نيوز: إن ترامب "لا يحاول التحريض على العنف، ضد أي كان".



وأوضحت في تصريحات لقناة "إيه بي سي"، أن "الرئيس لا يريد حتما الاذى لأي كان، لكن عليه حتما تنبيه العضو في الكونغرس، على تصريحاتها الكثيرة المعادية للسامية".



وعلقت عمر عبر تويتر، إثر نشر الرئيس الأميركي التسجيل المصور، "شكرا لوقوفكم إلى جانبي، ضد إدارة تسعى إلى حظر المسلمين في بلدنا، في المعركة من أجل أميركا التي نستحقها".



كذلك كتبت النائبة البالغة 37 عاما "لا يمكن لأي كان، مهما بلغت درجة فساده، أو نقص كفاءته أو عيوبه، أن يهدد حبي غير المشروط لأميركا".