الاحتلال يستدعي مقدسياً للتحقيق ويمدد اعتقال آخر

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، المواطن مجدي أحمد العباسي (22 عاما) للتحقيق معه في مركز تحقيق شرطة الاحتلال بجبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

يذكر أن الشاب العباسي أسير محرر، من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك .

من جهة ثانية، قررت محكمة الاحتلال، تمديد اعتقال الفتى المقدسي سعود محمود عليان (19عاما) من سكان حي عين اللوزة ببلدة سلوان، حتى السابع من الشهر المقبل، علما أن الاحتلال اعتقله بتاريخ 18/8/2017 وقد خضع لتحقيقات قاسية في زنازين "المسكوبية" غربي القدس المحتلة.