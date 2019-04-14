الاحتلال يعتقل شاباً بدعوى محاولة تسلل من غزة

اعتقلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال، مساء يوم الأحد، شابا شمال قطاع غزة بزعم محاولته التسلل إلى أحد الكيبوتسات على السياج الفاصل في قطاع غزة.
ووفق وقع "مفزاك لايف" العبري قال مصدر عسكري "إسرائيلي"، انه عثر على سكين بحوزة الشاب، وتم نقله للتحقيق.
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