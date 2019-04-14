نتنياهو يعلق على رفض المحكمة الدولية استجواب جنود أمريكيين

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "تطوراً هاماً حدث نهاية الأسبوع الماضي، حيث ردت المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" طلب المدعية التابعة للمحكمة باستجواب جنود أمريكيين، الأمر الذي لا يتماشى مع الهدف الأصلي لانشاء هذه المحكمة، ألا وهو التعامل مع جرائم ترتكب في دول لا تملك جهازاً قضائياً سليماً".

وبحسب قناة "كان" العبرية(حكومية)، أضاف نتنياهو في خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الأولى بعد الانتخابات، أن "الادعاء الدولي يتطفل على إسرائيل والولايات المتحدة ودول ديموقراطية أخرى ذات جهاز قضائي ممتاز مؤكداً أنه من المفارقات رفع دعاوى ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة مما يتناقض مع الهدف الأصلي للمحكمة الدولية"، وفق تعبيره.

واعتبر نتنياهو، أن ما جرى "هو بمثابة إصلاح الظلم وينطوي على أبعاد كبيرة على المجتمع الدولي وتعامله مع إسرائيل" معرباً عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لوقوفهما إلى جانب إسرائيل"، على حد قوله.

وفي سياق آخر، أعرب نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، عن شكره وتقديره للوزراء على نشاطاتهم وانجازاتهم خلال ولاية الحكومة الحالية، مما أدى إلى انتخاب حكومة مماثلة.

وأشارت القناة، إلى أن الوزراء نفتالي بينت وأيليت شاكيد وموشيه كحلون تغيبوا عن الجلسة، علماً بأن حزبيهم منيا بهزيمة في الانتخابات.