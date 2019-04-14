أخطاء شائعة عند ممارسة التمارين الرياضية!

هل تمارسين الرياضة بشكل يومي ولكنك لا تلاحظين أي تغيرات في جسمك؟ لا شك فإن هناك أخطاء شائعة أثناء ممارسة الرياضة تمنعك من الحصول على القوام الذي تحلمين به، الأمر الذي سيسبب لك الانزعاج الشديد والتوتر لأنك ترغبين بلمس الفرق سريعاً.

نستعرض في مايلي عدداً من الأخطاء الشائعة عند ممارسة التمارين الرياضية...



ممارسة نفس التمرين الرياضي: عدم التغيير والتنويع بالتمارين الرياضية يجعل جسمك يتعود عليها ومع الوقت لن تلمسي أي تغيير. وننصحك باختيار تمرينات مختلفة من أجل لمس الفرق والتغيير في جسمك.



تناول الأطعمة الخاطئة بعد التمارين: مكافئة نفسك بالوجبات السريعة أو بطبق من الحلويات بعد ممارسة التمرينات الرياضية لن يساعدك أبداً على خسارة الوزن. هذه الأطعمة غالباً ما تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون. يفضل اختيار وجبة مغذية ومتكاملة كتناول صحن من السلطة مع الباستا السمراء والتونا.



تشتت التركيز أثناء ممارسة الرياضة: عدم التركيز على التمرين الرياضي الذي تمارسينه والتفكير بأمور أخرى سوف يمنعك من ممارسة الرياضة بشكل صحيح وبالتالي تعبك سوف يذهب سداً.



عدم حصولك على ساعات كافية من النوم: النوم أساسي وضروري لبناء العضلات وإعطاء الجسم شكلاً مميزاً ومشدوداً.