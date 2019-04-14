الاحتلال يعتقل فتى عقب استدعائه في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من بلدة سعير شمال شرق الخليل، أثناء مراجعته مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق "عصيون" شمالا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد فخري الفروخ (17 عاما)، عقب استدعائه.