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الاحتلال يعتقل فتى عقب استدعائه في الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:23 - 14 ابريل 2019
اعتقالات اعتقالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من بلدة سعير شمال شرق الخليل، أثناء مراجعته مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق "عصيون" شمالا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد فخري الفروخ (17 عاما)، عقب استدعائه.

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