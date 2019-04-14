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خلل فني يصيب واتس اب وفيسبوك وانستغرام 

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:53 - 14 ابريل 2019
واتس اب واتس اب
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تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة نفسه، لعطل فني مفاجئ أوقفها عن العمل، الأحد.

وتوقفت مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" عن العمل في مناطق مختلفة من العالم، وانهالت الشكاوى حول الموضوع على موقع "تويتر"، الذي لم يتوقف عن العمل.

وتعرضت أوروبا للضرر الأكبر من العطل، حيث أشارت خريطة لأماكن تعطل المواقع جغرافيا، إلى توقفها عن العمل في بريطانيا ومناطق من فرنسا، وبعض أرجاء إيطاليا واليونان ودول أخرى في أوروبا، بالإضافة لجنوب آسيا ومناطق في الشرق الأوسط.

كما أكد عدد من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا الدخول لتطبيق "فيسبوك ماسنجر" للدردشة من على حواسبهم الشخصية.

وجاء التوقف الجديد بعد سلسلة من الأعطال الفنية التي واجهتها مواقع "فيسبوك" مؤخرا، وتسببت بتوقفها لساعات.

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