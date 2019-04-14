بالأسماء.. آلية السفر عبر معبـر رفح ليـوم الإثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الإثنين 15 إبريل 2019، سيكون للحافلات:" المتبقي من الحافلة الثامنة، إضافة إلى الحافلة التاسعة من كشف (4/3)، وحافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى حتى الرقم (80) من "الكشف الجديد" المرفق أدناه.
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الإثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.
كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
تسلسل أرقام المسافرين
مع العلم بأن تسلسل أرقام تذاكر السفر في كشف (4/15)، وصل كالآتي حسب الفئات:
الإقامات: 1758
الجوازات الأجنبية: 1411
الطلاب: 492
الجوازات المصرية: 1396
المرضى: 3347
التأشيرات: 1824
حالات إنسانية: 901
جنسيات مصرية: 964
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