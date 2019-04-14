بالأسماء.. آلية السفر عبر معبـر رفح ليـوم الإثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الإثنين 15 إبريل 2019، سيكون للحافلات:" المتبقي من الحافلة الثامنة، إضافة إلى الحافلة التاسعة من كشف (4/3)، وحافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى حتى الرقم (80) من "الكشف الجديد" المرفق أدناه.

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الإثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

تسلسل أرقام المسافرين

مع العلم بأن تسلسل أرقام تذاكر السفر في كشف (4/15)، وصل كالآتي حسب الفئات:

الإقامات: 1758

الجوازات الأجنبية: 1411

الطلاب: 492

الجوازات المصرية: 1396

المرضى: 3347

التأشيرات: 1824

حالات إنسانية: 901

جنسيات مصرية: 964