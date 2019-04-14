"نقابة المحامين" تدعو أبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات التضامنية مع مطالب الأسرى

دعت نقابة المحامين الفلسطينيين جماهير شعبنا للمشاركة والتفاف حول مطالب الحركة الأسيرة والتضامن معهم من خلال التفاعل مع الفعاليات المساندة لإضراب الأسرى حتى تحقيق كافة مطالبهم.

كما حذرت نقابة المحامين الفلسطينيين -في بيان صحفي وصل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نسخة عنه- من تصاعد الإجراءات الإجرامية بحق الأسرى في سجون الاحتلال وذلك بعد صعود اليمين المتطرف المدعوم من الإدارة الأمريكية في الانتخابات الصهيونية الاخيرة والتي أعلنت السياسة العدائية لأبناء شعبنا.

وقالت نقابة المحامين "إذ نقف اليوم وقفة عز ومساندة في نقابة المحامين الفلسطينيين للأسرى الأبطال خلف القضبان والأسلاك الشائكة في معتقلات العدو الصهيوني في معركة الكرامة الثانية، معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة جبروت الجلاد وغطرسته وإدارة ظهره لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حقوق الأسرى والمعتقلين".

وقال البيان "أسرانا هم عنوان عزتنا وعنوان وحدتنا التي جسدتها قيادة الحركة الأسيرة السباقة في ميدان التحدي والمواجهة، وحدة الدم والمصير التي استلهمها الأسرى وتسلحوا بها وبإيمانهم بحتمية الانتصار في المواجهة. هم الأسيرات والأسرى البواسل (طائر الفينيق) الذي يبعث مقاتلا من تحت الرماد في كل مرة ليحمي ليلنا وحلمنا الفلسطيني، وإننا في نقابة المحامين وإذ ندعم ونساند كافة مطالب الحركة الأسيرة والتي تمثل الحد الأدنى للحقوق المعترف بها دوليا للأسرى والمعتقلين وفقا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 والتي تلزم سلطات الاحتلال بتوفيرها كزيارات الأهل وتوفير الرعاية الصحية للأسرى ومنع اتخاذ أية إجراءات عقابية تعرض حياة الأسرة وسلامتهم للخطر كأجهزة التشويش التي تنشرها سلطات السجون الصهيونية في المعتقلات، أو استخدام العقوبات الجماعية للأسرى كالعزل الانفرادي وغيرها من الإجراءات اللاإنسانية والإحاطة بالكرامة التي تنتهجها سلطات السجون في التعامل اليومي مع الأسرى والأسيرات، أو من خلال الإجراءات الإجرامية بمنع المحامين العاملين مع الأسرى من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام والتحقق من ظروفهم الاعتقالية والصحية ونقل الحقائق للرأي العام المحلي والدولي."

وحذر البيان "من تصاعد الإجراءات الإجرامية بحق أسرانا وأسيراتنا لا سيما بعد صعود اليمين المتطرف المدعوم من الإدارة الأمريكية المعادية لشعبنا في الانتخابات الصهيونية الأخيرة، عدا عن التصريحات العنصرية المستمرة من قادة اليمين المطرف الصهيوني اتجاه كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين وتشريع إعدامهم، وتدعو نقابة المحامين المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع للوقوف أمام مسؤولياتها التعاقدية بقمع الانتهاكات الجسيمة لهذه الاتفاقيات باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة ومحاكمة قادة العدو وضباطه عن هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية".

وختم البيان "تتوجه نقابة المحامين إلى جماهير شعبنا لأوسع مشاركة والتفاف حول مطالب الحركة الأسيرة والتضامن معهم، وتدعو نقابة المحامين كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات التضامنية مع الأسرى في معركتهم العادلة معركة الكرامة الثانية وكذلك في السعي الحثيث لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام ونقل الحقيقة الكاملة للرأي العام وفضح ممارسات أجهزة العدو أمامهم ".