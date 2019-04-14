 وفد إسرائيلي يلغي زيارة للبحرين بسبب مخاوف أمنية

ألغى وفد إسرائيلي اليوم الأحد، زيارته إلى البحرين بسبب مخاوف أمنية.

قال بيان الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لموقع واللا ورويترز الإسرائيليين: "إن وفدا إسرائيليا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كان يعتزم المشاركة في مؤتمر أعمال في البحرين ألغى زيارته بسبب مخاوف أمنية".

وكان الوفد يعتزم حضور مؤتمر تنظمه (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) اعتبارا من 15 أبريل نيسان.

وقال جوناثان أورتمانز رئيس (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) في بيان أُرسل إلى رويترز: ""رغم أننا أبلغنا الوفد الإسرائيلي أنه سيكون محل ترحيب، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول المئة والثمانين الأخرى المشاركة".

ويأتي إلغاء الزيارة بعد أن أصدر برلمان البحرين بيانا رافضا للزيارة واندلاع بعض الاحتجاجات في شوارع العاصمة المنامة ضد هذه الزيارة.